Мэр французского города угрожал бомжам катаной

Мэра французского города Виссу Ришара Тренкье арестовали за то, что он угрожал бродягам катаной, сообщают французские СМИ.

«Он угрожал бродягам катаной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Monde сообщение местной прокуратуры.

По данным газеты, Треньке в ходе инцидента надел бронежилет и взял в руки пистолет, а сопровождали его первый зам и несколько полицейских.

Газета Parisien сообщает, что Тренкье пытался помешать бездомным поселиться на парковке частного детского сада, а те вызвали полицию. Один из бомжей также был арестован после того, как в его автомобиле было найдено ружье.

При этом, по сообщению СМИ, тест на содержанье алкоголя в крови Треньке оказался положительным.

Напомним, весной 2017 года сообщалось, что в отношении бывшего мэра Ельца Виктора Соковых возбуждено уголовное дело по факту угроз журналистам, снимавшим репортаж о незаконной торговле наркотиками, среди фигурантов упоминались родственники чиновника.