Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

Благодатный огонь в особых лампадах доставлен делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) из иерусалимского храма Гроба Господня в Москву.

В Россию огонь привезен спецрейсом в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки Олимпийского огня. Самолет с делегацией ФАП приземлился в международном аэропорту Внуково-1, передает РИА «Новости».

Делегацию Фонда Андрея Первозванного во Внуково-1 встретили сотни верующих, которые смогут получить частицы Благодатного огня, чтобы принести святыню в свои дома и храмы.

По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В ближайшее время викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх передаст Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.

Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и ежегодно загорается в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского, других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников, собирающихся в храме, на улицах и площадях.

Ранее в субботу благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх иерусалимский Феофил III передал его собравшимся.

Во время богослужения в Великую субботу в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как нужно проводить день перед Пасхой.