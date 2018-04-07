Патриарх сказал, как нужно проводить день перед Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Великую субботу в храме Христа Спасителя призвал верующих сохранять внутренний мир и покой в этот день и «не реагировать с раздражением на окружающий мир».

«День покоя Великой субботы, в который сам Христос упокоился, является напоминанием нам о том, как важен покой для полноты человеческой жизни, для духовной концентрации, для сосредоточения мыслей и для искренней молитвы», – передает РИА «Новости» слова патриарха, сказанные в проповеди.

Патриарх сказал, что в преддверии Пасхи особенно нужно хранить ум свой и сердце в покое.

По его словам, порой сделать это бывает трудно, верующие в этот день занимаются приготовлениями к празднику Воскресения Христова: уборкой жилищ, приготовлением пищи, поздравлением родных и близких. Этот день наполнен многими делами, но «как важно нам помнить о том, что это особый день покоя», сказал патриарх.

«И даже поневоле, по необходимости совершая многие дела, – внутренне пребывать в покое, не раздражаться, не реагировать на окружающий нас мир и особенно на то, что может у нас вызвать внутреннее напряжение, но пытаться оставаться в состоянии покоя», – сказал предстоятель РПЦ.

По его словам, это нужно, чтобы сберечь духовные силы для самого главного торжества в нашей жизни – пасхальной ночи, для встречи воскресшего Христа, победившего смерть.

«Это особенный день, в который торжество Спасителя, победившего распятие, смерть и человеческую злобу, еще не явлено миру, но эта победа уже есть, и ее результатом является изведение из ада всех ветхозаветных праведников, которые томились там до пришествия в мир Спасителя», – сказал патриарх.

Ранее в субботу благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх иерусалимский Феофил III передал его собравшимся.