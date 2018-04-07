Лондон ответил на запрос России

Министерство иностранных дел Великобритании получило российский запрос на встречу посла Александра Яковенко с главой британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона, сообщили в Лондоне.

«Конечно, мы рассмотрим их запрос и ответим должным образом», – передает РИА «Новости» слова представителя МИД Британии.

Ранее в субботу сообщалось, что посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации делу об травлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В четверг Яковенко заявил, что позиция Москвы по событиям вокруг дела Скрипаля, в отличие от заявлений Лондона, подтверждена документами.