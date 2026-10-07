Бывший иеромонах РПЦ получил в Казахстане четыре года тюрьмы за наркотики

Бывшего иеромонаха РПЦ приговорили в Казахстане к четырем годам за наркотики

Tекст: Елизавета Шишкова

В Алма-Ате суд вынес приговор бывшему иеромонаху Русской православной церкви Иакову за незаконное приобретение и хранение аналога психотропного вещества в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

«Приговором суда В. признан виновным по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса республики Казахстан и ему назначено 6 лет лишения свободы. На основании закона республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой конституции республики Казахстан» наказание сокращено на одну треть и окончательно определено в размере 4 лет лишения свободы», – сообщили в инстанции.

Полиция задержала Воронцова 13 февраля по подозрению в организации наркопритона. Во время обыска в его доме обнаружили 2,44 грамма синтетического психостимулятора. Медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанный употреблял каннабиноиды.

Адвокат Галым Нурпеисов заявил порталу КазТАГ, что считает решение несправедливым. По его словам, суд назначил срок, который запрашивала прокуратура, и защита намерена обжаловать приговор.

В июле 2024 года патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда об извержении Воронцова из сана. Бывший иеромонах призывал создать в Казахстане структуру, независимую от РПЦ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом боец ММА Ядуллаев получил условный срок за хранение наркотиков. В мае Верховный суд предложил смягчить сроки за покупку и хранение наркотиков.