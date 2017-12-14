Посольство России направило ноту в МИД Британии

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации делу об травлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», – цитирует РИА «Новости» представителя российской дипмиссии.

Собеседник агентства отметил, что в этой связи российский посол направил главе британского МИД личную ноту.

Также подчеркивается, что посольство не может дать «удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества» с британским МИД.

«Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время», – добавил представитель посольства.

Напомним, в четверг, 5 апреля, посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что позиция Москвы по событиям вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в отличие от заявлений Лондона, подтверждена документами.

До этого из аккаунта британского МИД в Twitter удалили сообщение о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен Скрипаль. Это произошло после того, как эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка».

В британском МИД заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях, а также, что не видят противоречий в словах главы ведомства Бориса Джонсона и заявлении лаборатории «Портон-Даун».