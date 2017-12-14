МИД Британии не увидел противоречий в словах Джонсона и заявлении «Портон-Даун»

Британское внешнеполитическое ведомство заявило, что не видит противоречий в словах главы ведомства Бориса Джонсона и заявлении лаборатории «Портон-Даун».

«Министр иностранных дел [в интервью DW] ясно дал понять, что в «Портон-Дауне» уверены в том, что был использован «Новичок», и они подтвердили это. Далее он в том же самом интервью объясняет, почему, основываясь на данной информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативных объяснений со стороны России, мы пришли к тому выводу, которого придерживаемся», – передает Deutsche Welle текст заявления МИД Британии.

«То, что министр сказал тогда, и то, что «Портон-Даун» заявил недавно, полностью соответствует тому, о чем мы говорим с самого начала», – сказано в заявлении.

При этом в британском МИДе отметили, что это Россия якобы «выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает правду».

Напомним, ранее из аккаунта британского МИДа в Twitter удалили сообщение о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Это произошло после того, как эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка».

В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. В ведомстве при этом настаивают на том, что заключения «Портон-Даун» являются лишь частью разведданных и якобы есть еще информация, которая будто бы подтверждает, что Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала британской «пробиркой позора» удаленный Лондоном твит.