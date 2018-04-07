Блогеры сообщили о переброске в Сирию Ил-38Н

В Сирию перебросили российские противолодочные самолеты Ил-38Н, сообщили знакомые с ситуацией источники.

«С мест сообщают, что в Сирию были переброшены противолодочные самолеты Ил-38Н», – сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

О количестве техники и целях переброски не сообщается.

Напомним, 11 декабря 2017 года президент Владимир Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии. Там остались два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.