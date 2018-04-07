Пореченков яростно вступился за затравленного Козловского

Актер Михаил Пореченков заступился за коллегу Данилу Козловского, который после критики трейлера его фильма «Тренер» ранее заявил, что в России «сплошная ненависть и хамство».

«Он (Козловский, – прим. ВЗГЛЯД) высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди», – цитирует Пореченкова РИА «Новости».

Кроме этого, актер отметил, что поддержит Козловского, который тратил «силы и нервы» на производство фильма. По его мнению, о качестве фильма должны судить люди, которые профессионально занимаются кино.

Ранее Козловский в интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу интернет-публики, критикующей трейлер его фильма «Тренер». «Такого количества ненависти я не ожидал. В России, сука, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», – сказал Козловский.

Многие зрители критиковали трейлер, так как в нем показали итоговый счет главной игры фильма. По словам актера, это не важная информация и не влияет на восприятие картины в целом, но теперь он понял, что лучше бы счет не показывал, отмечает «Ридус».

«Но как это знать заранее? Я просто не мог представить, что кто-то смотрит трейлер, нажимает на паузы – «Ага, 3:2. Сука!» – и начинает писать дерьмо. Я лучше думаю о людях. <...> Кто хочет обосрать, всегда найдет за что», – заключил он.

Фильм «Тренер» посвящен истории футболиста национальной сборной, который после провального пенальти завершает карьеру и уезжает в провинцию. Премьера состоится 19 апреля.