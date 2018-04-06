Гражданка Казахстана хотела продать сына по имени Люцифер

Правоохранители задержали в Москве гражданку Казахстана, пытавшуюся продать своего малолетнего сына по имени Илья-Люцифер, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает telegram-канал «112», накануне оперативники под видом «покупателей» передали женщине в помещении Сбербанка на Большой Тульской улице в Москве 20 тыс. долларов за ее маленького сына по имени Илья-Люцифер (так указано в свидетельстве о рождении).

Женщину задержали. Ребенка передали органам опеки.

Напомним, в октябре 2014 года молодая пара из Перми назвала своего новорожденного сына Люцифером. В 2017 году Госдума приняла закон о запрете нелепых имен.