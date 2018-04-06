Собчак вызвала отвращение у подписчиков своим фото

Подписчики Ксении Собчак испугались, увидев на ее теле непонятную отметину. Первоначально они подумали, что это фурункул, но позже выяснилось, что Собчак показала украшение.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram новую отпускную фотографию, на которой она стоит в коротком спортивном топе и брюках. Многих комментаторов удивила непонятная отметина на ее теле в районе груди.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Апр 2018 в 2:55 PDT

Подписчикам показалось, что это прыщ или фурункул:

«Или клещ, или фурункул или не понятно на чем висит жемчужина?», – спросил slacker06.

«Что то на груди некрасивое, не пойму», – написала oljajaja.

«Прыщ белый на грудаке, как противно, фуууууу», – прокомментировал фотографию mojshalibershtejn.

Позже стало известно, что это жемчужина, которая держалась на тонкой золотой цевочке. Ее не увидели комментаторы.

«Это украшение на цепочке вертикально висит от цепочки вокруг шеи. Вот так рождаются слухи, когда золото путают с прыщами», – jovanirussia.

Напомним, 3 апреля Ксения Собчак заявила, что заслужила отдых, и уехала в Тайланд с мужем и сыном.