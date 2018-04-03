Собчак выложила фото в купальнике с отдыха в Таиланде

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram, на которой запечатлена вместе с сыном Платоном и мужем Максимом Виторганом на отдыхе в Тайланде.

«Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но, по-моему, этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск!», – заявила Собчак, опубликовав в Instagram.

Судя по геолокации, Собчак выбрала для отдыха отель Soneva Kiri, расположенный на острове Ко-Кут. В настоящее время в отеле остались свободными два номера, стоимость в сутки одного – 208 тыс. рублей, второго – 274 тыс. рублей, отмечается на сайте booking.com.

Ранее журналистка Ксения Собчак принимала участие в президентской гонке, за нее проголосовали 1,5% избирателей.