Киев захотел увеличить число украинских дипломатов в России

Киев планирует направить украинских дипломатов в Ростов-на-Дону из-за высылки оттуда ранее работавших сотрудников, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мы будем подавать свои предложения относительно того, чтобы отправить своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове», – рассказала Климпуш-Цинцадзе, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в России работают 37 украинских дипломатов.

Напомним, в конце марта о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС и другие государства. Вслед за Европой Украина выслала 13 дипломатов из России. Москва в ответ также выслала 13 украинских дипломатов.