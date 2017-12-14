Россия ответила на высылку дипломатов Украиной

В МИД России сообщили, что Россия высылает 13 украинских дипломатов, такое же число российских дипломатов Киев ранее выдворил из страны.

Также Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов Молдавии и одного дипломата Румынии в ответ на действия этих стран, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в пятницу в МИД России прибыл представитель посольства Украины, для вручения ноты протеста и объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС и другие государства. Вслед за Европой Украина выслала 13 дипломатов из России.