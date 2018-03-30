Представитель посольства Украины прибыл в МИД

В пятницу в МИД России прибыл представитель посольства Украины, где ему будет вручена нота протеста и объявлены ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов.

Автомобиль с посольскими номерами Украины прибыл к центральному зданию дипведомства на Смоленской площади, передает ТАСС.

Также сообщается, что в министерство прибыли послы Латвии, Литвы и Македонии.

Ранее сообщалось, что послы Франции, Британии и ФРГ в Москве прибыли в Министерство иностранных дел России. В министерстве им выдадут ноту протеста и объявят об ответных мерах на высылку дипломатов.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.

Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.