Лондон не принял решение по визе племянницы Скрипаля

Посольство Великобритании в России сообщило племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории, что ответ из Лондона по ее визе пока не получен, об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«По поводу визы мне сказали (в британском посольстве в Москве, – прим. ВЗГЛЯД), что Лондон еще не дал ответ», – цитирует Викторию Скрипаль ТАСС.

Ранее сообщалось, что племянница отравленного в британском Солсбери Сергея Скрипаля – Виктория – заявила, что поговорила по телефону с его дочерью Юлией. В эфире телеканала «Россия 1» была обнародована запись разговора. До этого Виктория Скрипаль предположила, что они могли отравиться морепродуктами, а также говорила, что хочет забрать двоюродную сестру из Британии в Россию.

Во вторник, 3 апреля, российское посольство в Лондоне направило ноту в дипломатическое представительство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу Виктории Скрипаль.