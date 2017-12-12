Киев противопоставил войну в Донбассе действиям России в Чечне

Министр обороны Украины Степан Полторак сравнил «антитеррористическую операцию» в Донбассе с войной России с террористами в Чечне.

«Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная, и в цивилизованный способ решит проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий», – цитирует «Правительственный курьер» Полторака.

По его утверждению, закон о «реинтеграции» Донбасса поможет Киеву вернуть контроль над территорией. «Он создает предпосылки возвращения оккупированного Донбасса. Этот закон обеспечивает эффективное удержание занятых нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке освобождения украинских земель», – заявил министр.



Ранее в четверг Порошенко назвал дату завершения «АТО» в Донбассе. При этом он заявил, что война продолжается, и «закончится нашей победой». 18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».

Украинская армия в Донбассе не гнушается никакими, даже самыми жестокими, методами ведения боя. По данным ОБСЕ, в ходе обстрелов ВСУ применяли ракетные системы залпового огня, тяжелую крупнокалиберную артиллерию. Жилые районы обстреливались из минометов, танков, гранатометов и даже зенитных ракетных систем.

Более того, до запрета первыми Минскими соглашениями Украина активно применяла против населения Донбасса боевую авиацию. Например, летом 2014 года ВСУ осуществили авиаудар по мэрии Луганска и окрестностям во время серии авианалетов на город в ходе противодействия нападению на Луганский погранотряд, в результате которого погибли 8 мирных граждан и 28 получили ранения.

Также в 2014 году и.о. президента Украины Александр Турчинов отдал приказ бомбить аэропорт в Донецке, а также дал команду «любой ценой удерживать луганский и мариупольский аэродромы».

Кроме того, в 2017 году бомбардировки ВСУ разрушили и повредили 51 здание в ДНР, в том числе детский сад в Макеевке, газопровод, очистную станцию в Донецке, из-за чего мирное население осталось без воды.

С начала конфликта в Донбассе погибли более 2,8 тыс. мирных жителей, еще от 7 до 9 тыс. получили ранения, говорилось в декабрьском докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине. Отметим, что в основном это жертвы обстрелов ВСУ, которые регулярно открывали огонь по жилым кварталам.