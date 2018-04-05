Международные эксперты заявили о попытках делигитимизации выборов президента России

Запрет россиянам выступать на Олимпиаде в Корее под национальным флагом, «кокаиновое» дело и дело Скрипаля стали частью попыток внешней делегитимации выборов президента России, говорится в экспертном докладе Международного института новейших государств «Попытки делегитимации президентских выборов – 2018 в России».

Под делегитимацией авторы доклада подразумевают «действия, направленные на дискредитацию процедуры выборов или подрыв доверия к власти с конечной целью утраты последней легитимности».



«К способам внешней делегитимации относится запрет российским спортсменам выступать в Олимпийских играх под флагом страны, формирование кремлевского санкционного списка в США, информационные вбросы о якобы больших потерях России в Сирии, а также «кокаиновая атака на российских дипломатов», – приводит ТАСС выдержку из доклада.

В документе говорится, что дело Скрипаля следует рассматривать «как апофеоз антироссийской кампании 2018 года».



Авторы доклада указали на основные направления делегитимации президентских выборов. В частности, к этим направлениям относятся попытки раскола элиты при помощи так называемого кремлевского списка. «Вашингтон рассчитывал, что олигархи и высокопоставленные чиновники окажут давление на основного кандидата и отвернутся от него. Однако список показал полный крах советологии в США», – говорится в докладе.



Среди направлений также значатся «попытки нивелирования значимых для россиян достижений». «Для атаки были выбраны два достижения: Олимпиада 2014 года и разгром террористов в Сирии. Но те, кто проектировал эти атаки, ошибались в размерах и степени патриотического консенсуса после 2014 года и не просчитали выверенную реакцию российских властей», – написали авторы.



Другим направлением делегитимации стала попытка дискредитации работы ЦИК, подрыва доверия к результатам голосования, а также снижения уровня явки для «интерпретации в духе низкого уровня поддержки» победившего кандидата. По мнению экспертов, речь идет о попытке пропаганды бойкота выборов, которая «натолкнулась на отторжение в обществе».

Вместе с тем эксперты отметили, что в итоге эта кампания дала обратный эффект, и делигитимизация провалилась.

«Если суммировать, то основными причинами провала внешних попыток повлиять на легитимность волеизъявления российских граждан стали: непродуманность и непроработанность поводов для информационных атак, вызванные недостаточным уровнем экспертизы западных «мозговых центров» относительно ситуации в России», – говорится в докладе.

Другими причинами провала кампании авторы доклада назвали неточность выбора целевой группы информационной атаки. Вместо власти «оскорбления и обвинения обрушивались непосредственно на российское общество». Среди причин провала названо и «недоверие российских граждан к западным СМИ и политикам после неоднократно подтвержденных ранее попыток дезинформации».

Что касается внутренних попыток делегитимации института выборов и власти в России, то они, по мнению экспертов, не сработали по причине «взвешенной и юридически выверенной работы» российского ЦИК, а также деятельности не реальных, а ангажированных наблюдателей на большинстве избирательных участков.

«Также из-за усталости общества от разоблачений Алексея Навального и странного для большинства граждан выбора «жертв» скандала», – подчеркнули эксперты.

Взамен заказчики и исполнители этой кампании получили противоположный результат: консолидацию россиян вокруг действующей власти, что в итоге «привело к увеличению явки на выборах и беспрецедентному результату действующего президента».

Одним из примеров неверной стратегии, выбранной теми, кто вел кампанию по делигитимации, эксперты называют «нивелирование значимых достижений» российских спортсменов, в частности, на олимпиаде в Сочи 2014 года. Причиной тому, полагают они, стали «чрезмерность и неправдоподобность обвинений, основанных на показаниях психически нездорового Григория Родченкова», а также предвзятость международных олимпийских чиновников.

Неудача методики «растаскивания элит» – воздействие на политическую элиту в России «сверху», по мнению экспертов, вызвана переоценкой роли «олигархов» в России и «нарочито непрофессионального подхода к составлению «кремлевского списка», опубликованного 30 января минфином США.

Другим примером называется провал дезинформационной кампании о «сотнях жертв» в Сирии, о которых якобы умалчивают российские власти. Эта неудача, полагают исследователи, вызвана «возросшим доверием к отечественным средствам массовой информации» и пониманием «невозможности в век тотального проникновения социальных сетей «спрятать» подобные жертвы».

В докладе говорится, что в случае с «делом Скрипалей» британским политикам, в первую очередь, изменило чувство меры. «Оскорбления в адрес России и желание поскорее «назначить виноватого' вызвали тотальное недоверие к их обвинениям», – пишут эксперты.

Между тем, авторы доклада уверены, что попытки делегитимации государственной власти в России не прекратятся. По их мнению, «они начались сразу же после завершения голосования».

«Сперва мишенью стали федеральный парламент (обвинения в адрес Леонида Слуцкого в харассменте со стороны журналистки «Би-би-си») и губернатора второго по количеству населения региона страны (скандал с подмосковными свалками)», – указано в материале.

Трагедия в Кемерово, где десятки людей погибли из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», также, по мнению исследователей, стала поводом для «внешне инспирированной информационной атаки не только на региональную, но и на федеральную власть».

Что касается механизмов для «внутренней атаки на государство», то, полагают эксперты, «по замыслу внешних организаторов базой для расшатывания беспрецедентной легитимности выборов 2018 года» попытаются сделать 24% избирателей, которые проголосовали за других кандидатов.

«Теперь они на фоне высоких показателей действующего президента могут (по мнению западных аналитиков) ощущать себя потерянными, отстраненными, то есть маргиналами. Именно из них будут пытаться сделать ядро будущей оппозиционной силы нового формата», – заключили авторы.

Международный институт новейших государств (МИНГ) – неправительственная международная организация, учреждена в июне 2008 года группой ученых, политологов и международных экспертов в области конфликтологии и международного права. Штаб-квартира института находится в Москве, отделения и представительства действуют во многих городах ближнего и дальнего зарубежья.

Выборы президента России прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Явка составила 67,5%.

«Выборы 18 марта оказались беспрецедентными по масштабам задействованных технологий, ресурсов и усилий со стороны внешних сил, и с использованием внутренних операторов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор МИНГ Алексей Мартынов.

Он подчеркивает: «Этот проект, который состоял из многих сегментов, стартовал гораздо раньше, чем были объявлены выборы, или те или иные кандидаты объявили о своем участии». Например, «допинговый» скандал, приуроченный и к Олимпиаде-2018, и к президентским выборам, начался за два года до этих событий, указывает Мартынов.

Общая цель этих медийных кампаний – «контрпрограммирование через разочарование». «Ставка сделана на подрыв уверенности в значимых национальных достижениях», – отмечает Мартынов.

Так, в случае с допинговым скандалом, это «дискредитация российских чемпионов, которыми гордится многомиллионная армия болельщиков, и в целом – российских спортивных достижений на блестящей сочинской Олимпиаде 2014 года, которая серьезно улучшила репутацию России в мире», отмечает Мартынов.

Публикация «кремлевского доклада» рассчитана на состоятельных россиян, которым внушается опасение быть включенными в список. Вбросы о большом количестве жертв среди россиян в Сирии, о «сирийском разгроме» рассчитана на патриотически настроенных граждан, и на солдатских матерей (которые, как отмечается в докладе, ранее представляли собой заметную политическую силу). Наконец, «кокаиновый скандал», по мнению Мартынова, очевидно, был призван подорвать репутацию МИД России, выставив российских дипломатов банальными наркокурьерами.