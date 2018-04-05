Путин усомнился в возможности оценить работу властей по улыбкам людей

Президент России Владимир Путин заявил, что улыбки людей вряд ли могут быть критерием хорошей работы местных властей.

На заседании Госсовета лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Путину шире использовать видеокамеры на улицах городов России, чтобы судить о работе местных властей: если люди идут по улицам с улыбками, значит довольны состоянием дел в регионе, передает ТАСС.

Путин поблагодарил Жириновского за предложение, но усомнился в действенности идеи.

«Вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона», – сказал президент.

Ранее на заседании Госсовета Путин, обращаясь к бизнесу и власти, напомнил, что нельзя заботиться только о собственном благополучии и быть временщиками.