Путин: Нельзя быть временщиками

Президент Владимир Путин, обращаясь к бизнесу и власти, напомнил, что нельзя заботиться только о собственном благополучии и быть временщиками.

«Нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии. Впереди у нас большие задачи и большие цели», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент выразил уверенность в том, что бизнес-сообщество понимает важность своего вклада в прорывное развитие России.

«Еще раз хочу обратиться ко всем: времени на раскачку у нас нет», – добавил президент.

Путин отметил, что в России вместе с развитием антимонопольного законодательства нужно менять также управленческую логику.

«Сейчас ФАС готовит пятый законодательный пакет, но вместе с законодательством должна меняться и управленческая логика. Считаю важнейшей задачей реализацию так называемых проконкурентных подходов к деятельности органов власти», – сказал президент.

Ранее Путин призвал все уровни власти принять меры для повышения конкуренции.