Песков прокомментировал сообщения о времени встречи Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление представителя МИД России о возможном времени встречи лидеров США и КНДР, напомнил о публичных заявлениях Вашингтона по на эту тему.

«Были соответствующие заявления публичные из Вашингтона, в том числе из Белого дома, о том, что возможны такие встречи уже в ближайшее время. Наверняка, они не прошли незамеченными для вас», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на просьбу пояснить, какая из сторон-участников встречи сообщила о планируемом времени.

Как заявил ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров, Москва надеется, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в середине мая.

Кроме того, как отмечала газета ВЗГЛЯД, в последнее время пробрасывается идея о возможном проведении во Владивостоке саммита с участием президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.