«Маленькая и нейтральная» Австрия объяснила отказ высылать российских дипломатов

Канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил, почему его страна не стала высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

Он напомнил, что высылать дипломатов отказалась «треть стран ЕС». Австрия при этом руководствовалась тем, что «традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией, является нейтральной страной и выступает штаб-квартирой для многих международных организаций», передает ТАСС со ссылкой на Puls 4.

Австрия развивает свою роль «по налаживанию мостов», сказал он, добавив, что считает решение не высылать дипломатов верным. При этом, согласившись отозвать посла ЕС из Москвы, Австрия «осудила Россию и продемонстрировала солидарность с Великобританией».

Курц напомнил, что в вопросе санкций позиция Австрии «всегда была скорее скептической или сдержанной». Он отметил, что действующий австрийский президент Ван дер Беллен поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах, а вот глава Европейского совета Дональд Туск «сознательно не поздравил» Путина.

Курц призвал «проявить понимание» к «пути» Австрии, «маленькой нейтральной страны».

«Я понимаю путь других стран, но я считают наш путь законным. Австрия не одна на этом пути», – заявил он.