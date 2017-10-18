Президент Хорватии призвала Запад наладить отношения с Россией

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в ходе визита в столицу Болгарии Софию призвала западные страны к нормализации отношений и диалогу с Россией, сообщает хорватское национальное телевидение.

Как заявила Грабар-Китарович, политика диалога является единственным путем в отношениях между Россией и странами Запада, добавив, что наступило время для нормализации отношений между двумя сторонами, передает ТАСС.

«Я вижу Россию как сильное государство, мировую силу, с которой в любом случае, за исключением этих взаимных споров, нужно продолжить разговаривать по многим вопросам», – заявила Грабар-Китарович.

По ее словам, такими вопросами являются международная безопасность, радикализация, терроризм и другие угрозы.

В октябре на российско-хорватском экономическом форуме Колинда Грабар-Китарович заявила, что Загреб приглашает партнеров из России участвовать в проектах «инициативы трех морей», общий потенциал которых оценивается в 45 млрд евро. Также Грабар-Китарович сообщила, что рассчитывает на визит Владимира Путина в страну в 2018 году. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва прорабатывает возможность поставок Загребу судов на подводных крыльях.

При этом, в декабре 2016 года Грабар-Китарович заявила, что на Балканах может разгореться военный конфликт, поскольку Россия активно влияет на события в регионе. В ответ на это в Москве выразили готовность обсудить эти аргументы если Загреб представит доказательства.