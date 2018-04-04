Для борьбы с пьяными водителями в ГИБДД предложили ввести «алкозамки»

ГИБДД подготовила первый вариант плана к утвержденной кабмином в январе стратегии «нулевой смертности» на российских дорогах, в который среди прочего вошло внедрение «алкозамков», блокирующих зажигание при опьянении водителя.

Как пишут «Ведомости», меры ГИБДД состоят из нескольких блоков. Первый предусматривает формирование положительного имиджа инспекторов ДПС, увеличение дорожных камер, а также внедрение «алкозамков», которые в 2010 году внедрялись на школьных автобусах в Татарстане, Подмосковье и Ивановской областях. После этого появился законопроект об обязательной установке таких замков в машинах, чьи водители были пойманы в нетрезвом состоянии, но проект в Госдуме «застрял».

«Алкозамки» более 20 лет используются в США, а Швеции их установка является альтернативой лишению водительских прав.

Кроме этого ГИБДД намерена повысить защищенность от ДТП путем создания системы проката детских автокресел, а также борьбой с реализацией некачественных удерживающих устройств.

Также ведомство намерено совершенствовать улично-дорожную сеть, увеличив число перекрестков с круговым движением.

Помимо этого, ГИБДД предлагает ввести для начинающих водителей временные права. На постоянный документ их предлагается менять только при отсутствии грубых нарушений ПДД.

Общественники предложили ведомству полностью запретить водителям использование за рулем сотовых телефонов.

Напомним в сентябре 2017 года Генпрокуратура определила типичный социальный портрет граждан, которых привлекают к ответственности за пьяную езду.