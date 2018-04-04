Аваков заявил о неподчинении Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не находится в подчинении у президента Петра Порошенко.

«У меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента», – заявил Аваков в интервью Liga.net.

По словам Авакова, они с Порошенко «не враги», так как каждый «выполняет свою функцию». Вместе с тем министр МВД высказался против выдвижения Порошенко в качестве единого кандидата от правящей коалиции.

«Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным. Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику», – добавил Аваков.

Ранее украинские СМИ не раз писали о конфликте Порошенко и Авакова. К примеру, в ноябре 2017 года сообщалось, что Аваков поссорился с Порошенко из-за задержания сына министра.