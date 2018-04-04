Роухани заявил о хорошем взаимодействии с Россией по Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметил хорошее взаимодействие Москвы и Тегерана по Сирии, выразив надежду, что трехсторонний саммит с Турцией будет способствовать миру в регионе.

«У обеих стран есть общий взгляд на вопросы двустороннего характера и на международные вопросы. Что касается региональных вопросов, то у нас идет очень хорошее взаимодействие, особенно относительно сирийского урегулирования», – сказал Роухани, передает РИА «Новости».

Он добавил, что прошедший в Сочи саммит «был отправной точкой для урегулирования сирийского кризиса». «После того саммита вы еще проводили у себя в Сочи конгресс сирийского нацдиалога, который действительно успешно закончился. И сегодня я очень рад, что второй раунд трехстороннего саммита проводится в Анкаре», – заявил Роухани.

«У нас три важные задачи: безопасность и стабильность, возвращение беженцев и определение судьбы Сирийской Арабской Республики руками сирийцев. Очень надеюсь, что сегодняшний саммит способствует установлению мира и безопасности в нашем регионе», – отметил президент Ирана.

Во вторник Путин прибыл с двухдневным визитом в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин в ходе визита обсудит с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани Сирию, посетит седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.