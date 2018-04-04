Подозреваемый в отравлении таллием сотрудников авиазавода задержан в Таганроге

Подозреваемого в отправлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева таллием задержали в Ростовской области, сообщил источник в силовых структурах региона.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что по факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Вместе с тем в пресс-службе авиазавода заявили, что информация о десятках отравившихся таллием сотрудников не соответствует действительности.