Воробьев заявил о планах баллотироваться в губернаторы Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что намерен баллотироваться на новый срок в сентябре 2018 года.

«Мне очень нравится наша работа, огромное количество планов у меня существует, поэтому я готовлюсь к выборам», ­– сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает ТАСС.

Воробьев был избран губернатором Московской области 8 сентября 2013 года. Он баллотировался от партии «Единая Россия» и получил на выборах главы региона 78,94% голосов избирателей.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, входил в первую группу руководителей субъектов РФ («очень высокий рейтинг») и занимал 25-е место.