Нефть подешевела в ожидании недельных данных по запасам от минэнерго США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются перед публикацией недельных данных минэнерго США о запасах и добыче черного золота в стране, а также на фоне аналогичных опубликованных данных от Американского института нефти.

По состоянию на 7.52 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,29% – до 67,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,29% – до 63,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов ожидают, что минэнерго США в среду сообщит о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 30 марта, на 246 тыс. баррелей до 430,1 млн баррелей.