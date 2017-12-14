Больной раком Маккейн просил зятя позаботиться о дочери

Сенатор США Джон Маккейн, которому диагностировали рак мозга, попросил зятя, издателя журнала The Federalist Бена Доменека, позаботиться о дочери политика, Меган, пишет The Arizona Republic.

«Джон обнял меня сегодня. Он попросил меня позаботиться о Меган. Я сказал, что позабочусь. Идите к черту, бездушные психи. Отправляйтесь в ад», – писал в соцсетях Доменек, однако удалил твит через полтора часа, передает РИА «Новости».

Ранее в апреле 81-летний Маккейн попал в больницу с инфекционным заболеванием кишечника, его прооперировали.

В 2017 году у сенатора врачи диагностировали опухоль мозга, которая затем была удалена хирургическим путем. Газета ВЗГЛЯД писала о состоянии здоровья политика и перспективах продолжения им работы в сенате.