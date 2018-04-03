Суд оставил в силе решение о депортации из России на Украину ополченца ДНР

Московский облсуд принял решение оставить в силе постановление о депортации донецкого ополченца Николая Трегуба на Украину.

«Николая все-таки депортируют», – заявил общественник, политический беженец из Украины Сергей Моисеев, передает «Комсомольская правда».

По его словам, шанс отменить решение о депортации еще есть. «Мы все-таки смогли подать все документы Трегуба на получение статуса беженца. Если прокуратура это учтет, Николая не выдадут, депортацию отменят», – отметил он.

В январе российский суд решил депортировать на Украину служившего в подразделении Игоря Стрелкова ополченца.

Трегуб служил в подразделении Стрелкова, был ранен и получил контузию. В связи с этим, заявлял Моисеев, высылать на территорию Украины Трегуба нельзя, так как ему грозит преследование и пытки по политическим мотивам.