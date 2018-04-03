Чиновник поздравил «именинницу» с годовщиной теракта в метро Петербурга

Глава муниципального образования «Балканский» в Петербурге Савелий Лебедев поздравил женщину, пережившую год назад теракт в метро, с «днем рождения».

Улыбающийся чиновник пришел «поздравить именинницу с годовщиной». Женщина попыталась напомнить Лебедеву, что событие было печальным, а не радостным. В ответ мужчина сообщил, что у него «бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то», и потому он «очень серьезно» относится к таким событиям.

Видео с поздравлением опубликовали в Telegram-канале журналисты 78.ru. Ролик сопроводили словами «Это, к сожалению, не шутка».

Напомним, в результате теракта в метро Петербурга, который произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», погибли 15 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

Обвинение по делу о теракте в Петербурге предъявлено 11 фигурантам.