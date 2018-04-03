Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП перезаключил договор с ТЦ после пожара

ЧОП «Центр защиты», охранявший кемеровский ТРК «Зимняя вишня», имел два договора на оказание охранных услуг, сообщила главный эксперт управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова.

«После пожара ЧОП сразу же прибег к махинациям и в результате появились два договора. Я уверена, что один из договоров появился после трагических событий», – цитирует Тернову ТАСС.

Ранее начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии Леонид Веденов сообщил, что подразделения лицензионно-разрешительной работы ведомства в Кемерово не могли не заметить нарушений, которые зафиксированы у ЧОП «Центр защиты». Накануне стало известно, что Росгвардия просит возбудить уголовные дела на собственных сотрудников, проверявших охрану «Зимней вишни».

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн также сообщал о самоликвидации ЧОП «Центр защиты».

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека.