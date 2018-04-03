Росгвардия разоблачила своих сотрудников в Кемерово

Подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Кемерово не могли не заметить нарушений, которые зафиксированы у ЧОП «Центр защиты», охранявшего ТРК «Зимняя вишня», сообщил начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии Леонид Веденов.

«В этой связи было принято решение на основании проверочных материалов направить материалы в Следственный комитет для дачи процессуальной оценки подразделениям лицензионно-разрешительной работы, которые должны были осуществлять госконтроль за деятельностью охранных предприятий в Кемерово», – передает его слова ТАСС.

Накануне сообщилось, что Росгвардия просит возбудить уголовные дела на собственных сотрудников, проверявших охрану «Зимней вишни».

Главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова в свою очередь сообщила, что ЧОП «Центр защиты» незаконно взяло на себя дополнительные обязательства по защите от пожаров.

Она пояснила, что такие организации могут учреждаться исключительно для оказания услуг охраны.

Также Веденов сообщил о ликвидации холдинга, в который входил ЧОП «Центр защиты» и еще два охранных предприятия.

Отметим, что очевидцы рассказывали о бесчинствах охранников кемеровского ТРК.

Заводский райсуд Кемерово арестовал на прошлой неделе сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, работавшего в ТРК «Зимняя вишня», до 25 мая. Он якобы отключил сигнализацию.

Cоветник директора Росгвардии Александр Хинштейн позже сообщил о самоликвидации ЧОП «Центр защиты».