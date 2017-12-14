Россия отреагировала на запрет обучения на русском в Латвии

Депутаты Госдумы приняли заявление, в котором называют недопустимой ликвидацию в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, а также предлагают ввести в отношении прибалтийской республики специальные экономические меры.

Депутаты заявляют, что действия Риги нарушают права и свободы русскоязычных граждан в Латвии. Это должно повлечь применение в отношении республики специальных экономических мер в соответствии с законом «О специальных экономических мерах», передает РИА «Новости».

Этот закон предусматривает такие экономические меры, как запрещение или ограничение финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туристской деятельности и т. д.

В тексте заявления говорится, что Латвия как член Евросоюза и Совета Европы нарушает принципы, которые соблюдаются большинством цивилизованных стран. Кроме того, Госдума считает, что власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между жителями республики.

Заявление предлагается направить в правительство России, ООН, ПА ОДКБ и ПА ОБСЕ, а также генсеку Совета Европы и в парламенты стран СЕ. Кроме того, заявление будет направлено и в Сейм Латвии.

Между тем 4 апреля в Риге состоится марш рассерженных родителей в знак протеста против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает ТАСС.

Организаторы акции – «Штаб защиты русских школ» и партия «Русский союз Латвии».

«Первоначально шествие задумывалось как жест последней надежды – обращение к президенту с просьбой не провозглашать противоречивые законы. Однако, узнав о предстоящем шествии, президент Латвии Раймондс Вейонис испугался давления со стороны недовольных родителей и поспешил подписать законы», – заявили организаторы акции.

В итоге первоначальный смысл обращения к президенту поменялся, теперь это «акция морального возмездия за трусость президента», который закрыл глаза на демократические убеждения «в пользу прислуживания радикальным националистам».

Шествие пройдет под лозунгами «Вейонис – предатель и клятвопреступник», «Ответим на произвол забастовкой!», «Русские школы ногами пиная, помни, нацист, про 9 мая!».

«Это первая акция, которая уже не связана с надеждами на разум и гуманизм правящих, но продиктована гневом разочарованных русских жителей страны и растущей уверенностью в своих силах. Цель последующей серии протестов – довести их масштаб к ноябрю до 30–40 тысяч человек и далее продолжить наращивать до 100 тысяч», – заявили организаторы.

Накануне президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон, который переводит школы нацменьшинств на латышский язык обучения.

В конце марта стало известно, что депутаты Госдумы собираются призвать к принятию экономических мер против Латвии за запрет обучения в этой стране на русском языке.