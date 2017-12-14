Предложено ввести торговые меры против Латвии в ответ на запрет обучаться на русском

Депутаты Госдумы собираются призвать к принятию экономических мер против Латвии за запрет обучения в этой стране на русском языке, следует из проекта заявления «О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии».

Госдума отмечает, что действия властей Латвии нарушают права и свободы наших соотечественников, что должно повлечь за собой «применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики», как это предусмотрено законом «О специальных экономических мерах», передает ТАСС.

Латвийский сейм неделю назад принял в окончательном чтении закон о переводе обучения в школах страны на латышский язык. Таким образом, обучение на русском языке было запрещено.

В Латвии регулярно проходят митинги против перевода школ на государственный язык обучения. В стране живут чуть менее двух миллионов человек, из них около 40% – русскоязычные.