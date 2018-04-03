Совфед оценил попытки повлиять на выборы президента извне

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала многочисленные попытки вмешательства в дела России в период предвыборной президентской кампании, которые не достигли своих целей, заявил глава комиссии Андрей Климов.

«Мы вынуждены отметить, что были серьезные, многочисленные покушения на наш электоральный суверенитет в этот период (выборов президента). Но главное для нас заключается в том, что те, кто делал такие попытки, не достигли тех рубежей, на которые рассчитывали», – передает ТАСС слова Климова на круглом столе в Совфеде, посвященном итогам президентских выборов.

По его словам, это заслуга российской политической системы, всех тех, кто занимается защитой, в том числе избирательного суверенитета России.

«Сразу после инаугурации президента РФ комиссия Совфеда представит доклад о ходе избирательной кампании», – приводит слова Климова РИА «Новости».

Напомним, 21 марта 2018 года Министерство иностранных дел составило подборку публикаций в западных СМИ, в которых искажается информация о российских выборах. Ведомство отметило, что в этих статьях продемонстрировано системное неуважение к российскому избирателю, которому отказано в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор.