Определены дата и место похорон Угарова

Худрука и основателя Театра.doc Михаила Угарова похоронят в четверг на Троекуровском кладбище, в настоящее время проводится сбор необходимых средств, сообщила замдиректора театра Виктория Холодова.

«Будет отпевание, оно же прощание, в храме Троицы Живоначальной в Хохлах. Оно состоится после службы в четверг, в районе 11.30 мск», – цитирует Холодову ТАСС.

По ее словам, Угарова планируют похоронить на Троекуровском кладбище.

«Сейчас удается место получить, но за деньги, сейчас вопрос в том, чтобы собрать нужную сумму максимально быстро», – отметила замдиректора Театра.doc.

Напомним, основатель и художественный руководитель московского театра документальной пьесы Театр.doc, сценарист и драматург, режиссер театра и кино Михаил Угаров умер в понедельник, 2 апреля, в Москве на 63-м году жизни.