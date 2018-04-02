Умер худрук Театра.doc Михаил Угаров

В Москве на 63-м году жизни умер основатель и художественный руководитель московского театра документальной пьесы Театр.doc, сценарист и драматург, режиссер театра и кино Михаил Угаров.

О смерти Угарова сообщается на странице театра в Facebook.

По словам режиссера Марины Разбежкиной, причиной смерти драматурга стал внезапный сердечный приступ, передает РИА «Новости».

Помимо работы в Театре.doc, Угаров являлся худруком «Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина», участником оргкомитета и одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

Некоторое время был сценаристом ток-шоу «Окна» на СТС, а также руководителем программы «Моя семья» (РТР).