Столичные артисты устроили скандал перед спектаклем из-за денег

В Сургуте перед спектаклем с участием народных артистов России Марии Ароновой и Сергея Шакурова случился скандал. Актеры заявили, что выйдут на сцену лишь после того, как им заплатят гонорар.

Инцидент произошел вечером 2 апреля в Сургуте перед постановкой «Маленькие комедии»

Народным артистам России Марии Ароновой и Сергею Шакурову, а также актеру Михаилу Полицеймако, задействованным в постановке, прокатчик вовремя не выплатил гонорар. Об этом артистка заявила, задержав спектакль на 45 минут. Видео ее сообщения опубликовал в Twitter Сергей Ротенберг.

Скандал на спектакле в Сургуте. Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако — вышли на сцену сургутской филармонии и полчаса ждали, пока им заплатят. pic.twitter.com/AcppTN8Ilw — ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) 2 апреля 2018 г.

«Ситуация такая, дорогие. Дается первый звонок, зрители ждут в фойе. Второй звонок дается только тогда, когда артисты получают деньги на руки. Вас пустили в зал, не заплатив нам. Тем самым, унижая меня – народную артистку, лауреата государственной премии. Вынуждая выходить к вам, лгать о технических проблемах», – заявила Мария Аронова зрителям.

Она отметила, что актерам тяжело даются гастроли, она спала всего три часа, и если она или Михаил Полицеймако еще могут так работать, то Сергей Шакуров «уже не молодой человек». Правда, после этого заявления Шакуров сделал колесо, сорвав аплодисменты сургутян.

Позже в интервью «Пятому каналу» Мария Аронова заявила, что в Сургуте живут фантастические люди:

«Совершенно потрясающие люди живут в Сургуте. Мы кланяемся им в пояс: они нас поняли, ни один билет не сдали, никто из зала не ушел... Мы благодарны зрителям за то, что они нас защитили. Своим отношением и своим неуходом... Фантастические люди!».