Киевский прокурор появился голым на ТВ

Прокурор Киевской местной прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после того, как его показали голым на украинском телевидении.

Как передает РИА «Новости Украина» со ссылкой на решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, Билоус и его гражданская жена Диана стали победителями развлекательного шоу «ЛавЛавСаr» на телеканале ТЕТ.

По данным комисии, в ходе своего участия в шоу Белоус вел себя «некорректно и неприлично», нецензурно ругался, целовался с другими участницами, а в одном из выпусков разделся догола.

«При обсуждении осуществлен пересмотр видеоматериалов, по результатам которого установлено, что Белоус А.Д. находится в обнаженном виде в компании других семи обнаженных участников телепрограммы в течение четырех минут», – говорится в решении.

Как заявили члены комиссии, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги.

По их мнению, Билоус «умышленно допустил нарушение требований п. 4 ч. 4 ст. 19 Закона Украины «О прокуратуре» и ст. 21 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров», говорится в постановлении.

В комиссии отметили также, что, что прокурор должен был избегать «действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс».