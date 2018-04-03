Названа дата начала действия tax free в городах ЧМ-2018

Иностранцы с 10 апреля смогут получить выплаты по tax free в ряде городов проведения ЧМ-2018, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС», – передает РИА «Новости» слова Евтухова.

Он отметил, что в качестве локаций пока выбраны Москва, Санкт-Петербург, Сочи, и подмосковный Красногорск.

«У нас есть поручение, чтобы в тех городах, где будет проходить ЧМ по футболу, также была развернута система tax free», – сказал он.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Напомним, ранее источник в экономическом блоке правительства заявил, что система tax free заработает в аэропортах всех российских городов, принимающих ЧМ-2018 по футболу 1 апреля.