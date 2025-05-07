Bloomberg назвало «Силу Сибири – 2» темой переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве

Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин в Москве обсудят газопровод «Сила Сибири – 2»

Tекст: Ирма Каплан

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита последнего на торжества в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне могут затронуть тему строительства газопровода «Сила Сибири – 2», передает Bloomberg.

«Основными темами станут стоимость газа, условия поставок и маршрут будущего трубопровода. Москва заинтересована в скорейшем заключении сделки, чтобы увеличить экспорт газа в Китай на фоне западных санкций и сокращения европейского рынка. <...> Экономическое напряжение с обеих сторон может приблизить их на шаг к компромиссу», – говорится в материале.

Пекин, по словам информаторов агентства, пытается установить ставку между внутренней ценой на газ в России и суммой, которую платит за газ по первоначальному трубопроводу «Сила Сибири», который начал транспортировать топливо в 2019 году.

При этом у сторон сохраняются некоторые разногласия, в частности, Китай будет настаивать на прямом соединении, предпочитая избегать пути через Монголию.

Несмотря на активизацию переговоров, формальное подписание соглашения во время визита не ожидается, отмечают источники Bloomberg.

Газопровод «Сила Сибири – 2» позволит России поставлять дополнительно 50 млрд кубических метров газа в год, а Китаю – заменить дорогой импорт сжиженного природного газа.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в апреле назвал отправку голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразной. В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли запуск на полную мощность газопровода «Сила Сибири» другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».