На главу МВД Украины Авакова заведено уголовное дело

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3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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На скупку суверенитета стран Западной Европы США потратили огромные деньги

Авторитет СССР в Европе был столь высок, что Европе пришлось предложить крупную взяткуФото: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz
Ровно 70 лет назад Конгресс США одобрил, а президент Трумен подписал знаменитый «План Маршалла». В рамках этой программы страны Западной Европы безвозмездно получили от Америки колоссальные средства. Но невиданная щедрость Вашингтона имела свои причины. По сути, Европе дали взятку за отказ от суверенитета. В противном случае она грозила уйти в сферу влияния СССР. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...

Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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          На главу МВД Украины Авакова заведено уголовное дело

             3 апреля 2018, 10:32
          Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента страны, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

          «Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

          По данным следствия, Аваков, «действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан России, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года».

          «В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», – отмечает СК.

          В СК при этом подчеркнули, что «в соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации».

          «Следствием принимаются меры на установление всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению», – подчеркнули в СК.

          Напомним, 18 марта полицейские в Киеве не пускали к зданию российского посольства желающих проголосовать на выборах президента России. Ранее аналогичные инциденты с участием украинских полицейских и националистов имели место в Харькове, Одессе и Львове.


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