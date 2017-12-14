На главу МВД Украины Авакова заведено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента страны, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, Аваков, «действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан России, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года».

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», – отмечает СК.

В СК при этом подчеркнули, что «в соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации».

«Следствием принимаются меры на установление всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению», – подчеркнули в СК.

Напомним, 18 марта полицейские в Киеве не пускали к зданию российского посольства желающих проголосовать на выборах президента России. Ранее аналогичные инциденты с участием украинских полицейских и националистов имели место в Харькове, Одессе и Львове.