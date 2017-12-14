У малого бизнеса предложили отнять пиво

Росалкогольрегулирование (РАР) предлагает запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) продажу пива, следует из документа об итогах деятельности службы в 2017 году и планах работы на 2018 год.

По мнению ведомства, проблемами пивного рынка в России является рост нелегального производства, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также «несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции», пишут «Известия».

Источник в ведомстве сообщил, что данную инициативу не стоит воспринимать как запрет на торговлю пивом. «Основная идея в этом случае – подтолкнуть индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юрлица», – отметил собеседник издания.

Кроме этого, ведомство намерено повысить ответственность за нелегальное производство и оборот продукции. Согласно КоАП, наказание для юридических лиц за подобное нарушение составляет до 100 тыс. рублей, а для ИП – до 10 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2016 год сообщалось, что Минфин пересмотрел позицию в отношении безалкогольного пива и согласился сохранить для таких напитков нулевую ставку акциза.