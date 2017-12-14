Путин получил удостоверение президента

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3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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На скупку суверенитета стран Западной Европы США потратили огромные деньги

Авторитет СССР в Европе был столь высок, что Европе пришлось предложить крупную взяткуФото: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz
Ровно 70 лет назад Конгресс США одобрил, а президент Трумен подписал знаменитый «План Маршалла». В рамках этой программы страны Западной Европы безвозмездно получили от Америки колоссальные средства. Но невиданная щедрость Вашингтона имела свои причины. По сути, Европе дали взятку за отказ от суверенитета. В противном случае она грозила уйти в сферу влияния СССР. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...

Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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          Путин получил удостоверение президента

             3 апреля 2018, 09:55
          Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
          Текст: Анастасия Петрова

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          Глава ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента. Сам он назвал прошедшие выборы самыми прозрачными и чистыми в истории России.

          Стенограмма встречи президента Владимира Путина и председателя ЦИК Эллы Памфиловой выложена на сайте Кремля.

          Памфилова, вручая удостоверение, поздравила Путина с убедительной и чистой победой. Президент в ответ поблагодарил ее и коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. «Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны, – отметил он. – По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», – заметил Путин.

          Памфилова подчеркнула, что «на самом деле действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы – до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан».

          Она также рассказала о нововведениях выборов.

          «Действительно, максимально прозрачно всё было для общественных наблюдателей, им создали все условия. Все было открыто максимально. Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще», – сказала она.

          Напомним, после победы на выборах Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором поблагодарил их за поддержку и призвал к «мощному движению вперед».

          Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 67,54%.

          Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов.

          Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Третьим стал Владимир Жириновский, набравший 5,65%. Ксения Собчак завершила выборы на четвертом месте с 1,68% голосов.

          Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский на выборах президента России набрал 1,05% голосов. Результат Бориса Титова составил 0,76%, Максима Сурайкина – 0,68%, Сергея Бабурина – 0,65% голосов.

          Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президентские выборы завершились ожидаемым и вместе с тем уникальным результатом: Путин побил все собственные рекорды, получив самый высокий результат из всех своих кампаний. Второй неожиданностью стала высокая явка – 67,47%.

          Кроме того, отметим, что выборы прошли при малом количестве нарушений. Выявленные нарушения сразу же пресекались. По состоянию на 23 марта результаты выборов президента были отменены на 16 участках из более чем 90 тысяч.


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