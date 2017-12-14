Путин получил удостоверение президента

Глава ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента. Сам он назвал прошедшие выборы самыми прозрачными и чистыми в истории России.

Стенограмма встречи президента Владимира Путина и председателя ЦИК Эллы Памфиловой выложена на сайте Кремля.

Памфилова, вручая удостоверение, поздравила Путина с убедительной и чистой победой. Президент в ответ поблагодарил ее и коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. «Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны, – отметил он. – По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», – заметил Путин.

Памфилова подчеркнула, что «на самом деле действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы – до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан».

Она также рассказала о нововведениях выборов.

«Действительно, максимально прозрачно всё было для общественных наблюдателей, им создали все условия. Все было открыто максимально. Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще», – сказала она.

Напомним, после победы на выборах Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором поблагодарил их за поддержку и призвал к «мощному движению вперед».

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 67,54%.

Действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Третьим стал Владимир Жириновский, набравший 5,65%. Ксения Собчак завершила выборы на четвертом месте с 1,68% голосов.

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский на выборах президента России набрал 1,05% голосов. Результат Бориса Титова составил 0,76%, Максима Сурайкина – 0,68%, Сергея Бабурина – 0,65% голосов.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президентские выборы завершились ожидаемым и вместе с тем уникальным результатом: Путин побил все собственные рекорды, получив самый высокий результат из всех своих кампаний. Второй неожиданностью стала высокая явка – 67,47%.

Кроме того, отметим, что выборы прошли при малом количестве нарушений. Выявленные нарушения сразу же пресекались. По состоянию на 23 марта результаты выборов президента были отменены на 16 участках из более чем 90 тысяч.