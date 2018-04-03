На Шикотане решили построить два рыбоперерабатывающих завода

На острове Шикотан на Курилах построят два новых рыбоперерабатывающих завода, реализация проектов позволит привлечь около 10 млрд рублей частных инвестиций, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Камчатки.

«В селе Крабозаводском уже возводится комплекс по переработке рыбы. Пуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана – Малокурильском – развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там сообщили также, что в бухте Крабовой для нового завода уже построили уникальный грузоперевалочный причал понтонного типа, способное обработать сразу два грузовых судна. Улов из охлаждаемых трюмов причала будет перекачиваться на берег по специальным рыбоканалам, что позволит сохранить качество продукции.

На территории предприятия также разместится жиромучное производство на 20 тонн в сутки. Строители утверждают, что новое предприятие уже готово на треть.

«К сентябрю мы должны запустить первую очередь завода. Это линия разделки минтая. Рыба будет перерабатываться в тушку без головы и филе. Отходы пойдут на туковое производство», – рассказал глаа компании-подрядчика «Гидрострой» Юрий Светликов.

Строительство в Малокурильском, как ожидается, начнется летом. Основой комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбопродукции, а также консервов станет существующий рыбокомбинат «Островной». Планируется построить новый консервный завод, запустить линии по глубокой переработке рыбы и производству рыбной муки, морозильный склад на 15 тыс. тонн и две роботизированные морозильные установки.

Напомним, в феврале газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Японские инвесторы могут вдохнуть новую жизнь в Курильские острова.