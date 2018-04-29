Максакова нашла неожиданное объяснение убийству Вороненкова

Мария Максакова рассказала, что смерть ее мужа, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, может иметь мистическое объяснение.

«Я же полная тезка бабушки (оперной певицы Марии Максаковой – прим. ВЗГЛЯД). И я, к сожалению, повторила не только ее успешную творческую судьбу, но и трагическую личную: ее второго мужа, Якова Давтяна, расстреляли, когда ей было столько же лет, сколько и мне, когда застрелили моего супруга, Дениса Вороненкова. Надеюсь, все самое страшное по ее карме я уже прошла», – сказала она в интервью liferead.media.

Ранее Максакова заявляла, что к совершенному два года назад убийству супруга причастен отец ее детей Владимир Тюрин. Максакова заявляла, что у Тюрина не было достаточных мотивов для совершения преступления.

В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что убийство Дениса Вороненкова, совершенное в центре Киева, заказал Владимир Тюрин.