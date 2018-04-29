Макет корабля «Федерация» начали испытывать в трубе

Макет нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация» проходит серию испытаний в аэродинамических трубах Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского, сообщил источник в ОПК.

«Макет корабля был доставлен в институт для выполнения серии испытаний в аэродинамических трубах, эксперименты проводятся в настоящее время. Планируются испытания модели в сверхзвуковом и гиперзвуковом потоке», – сказал собеседник ТАСС, не уточнив сроки начала и завершения исследований.

Он сообщил, что будут изучаться распределение давления и тепла на поверхности корабля при движении в атмосфере, строиться схема обтекания макета воздухом и так далее. В отличие от «Союзов», «Федерация» будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде – поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя.

Источник уточнил, что в ЦАГИ также планируется исследовать поведение и управляемость корабля в воздухе при отстреливании головного блока от ракеты в случае аварии на старте или во время выведения.

В пресс-центре Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», компании – разработчика корабля подтвердили, что макеты «Федерации» проходят испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

Цель испытаний, уточнили в «Энергии», – определение аэродинамических характеристик возвращаемого аппарата корабля, отделяемого головного блока системы аварийного спасения (капсула с космонавтами и штанга с двигателями), космической головной части в составе ракеты-носителя, а также получение данных для анализа их устойчивости и управляемости, расчет нагрузок.

Ранее сообщалось, что корабль «Федерация» впервые отправится в космос в 2022 году, запуск будет осуществлен не с Восточного, а с Байконура.