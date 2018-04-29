Тело ребенка нашли в колодце в Екатеринбурге

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29 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная – Россия почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
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Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
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Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
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          Тело ребенка нашли в колодце в Екатеринбурге

          29 апреля 2018, 09:51

          Текст: Сергей Гурьянов

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          В субботу в Екатеринбурге 10-летний ребенок погиб, провалившись в сливной колодец, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по Свердловской области.

          «Вечером 28 апреля 2018 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летнего мальчика, проживавшего по улице Сибирка поселка Садовый в Екатеринбурге. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка», – сообщается на сайте СУ СК.

          Возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

          СУ СК сообщает, что днем в субботу мальчик отпросился погулять, однако к 18.00 не явился домой. Тогда мать и отчим начали его поиски. Спустя некоторое время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка. На теле не нашли внешних признаков насильственной смерти.

          «Выясняется, по какой причине (в результате чьих действий) стало возможным, что сливной колодец оказался открытым, а также кто из должностных лиц является ответственным за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии», – отметили в следственном управлении.


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